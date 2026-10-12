Российский лидер Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в тот день, когда в этой стране будут проводить выборы президента. Об этом рассказал в понедельник, 12 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик прокомментировал журналистам обещание главаря киевского режима устроить президентские выборы, если этому будет предшествовать 60-дневное перемирие. Как напомнил Песков, "мы хотим не перемирия — мы хотим долгосрочного мира, и готовы делать для этого все возможное".

Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин как верховный главнокомандующий ВС России будет готов дать указание не наносить ударов по Украине именно в день выборов. Однако предоставлять киевскому режиму передышку в 60 суток для зализывания ран и продолжения войны Москва не намерена.

В том же ключе высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский не заслужил передышку на поле боя, несмотря на попытки "использовать любые слова, инициативы, идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность" в получении такой паузы, сообщает РИА Новости.

На этом фоне The Spectator пишет, что российский лидер одержал важную дипломатическую и экономическую победу — так издание оценивает заявления президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с Владимиром Путиным, в том числе и в части критики в адрес Зеленского.