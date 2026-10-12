Россиянам объяснили, как добиться индексации зарплаты

Обязанность работодателя индексировать заработную плату закреплена в Трудовом кодексе. О том, как быть, если начальство манкирует этой обязанностью, рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.

Как уточнил эксперт в интервью агентству "Прайм", закон не устанавливает единого для всех порядка, но требует, чтобы такой порядок в организации был заведен. Верховный суд России подтверждал: отсутствие внутренних правил не освобождает руководство компании от обязанности повышать зарплату с учетом роста потребительских цен.

Для начала Хрулев предложил проверить правила оплаты труда и расчетные листки — их можно получить по письменному заявлению. Затем нужно написать работодателю требование о применении индексации за конкретный период с предоставлением расчета и выплатой доплаты.

Если договориться полюбовно в двустороннем формате не удается, можно прибегнуть к помощи медиатора — независимого посредника. Защитить интересы работника поможет трудовая инспекция. Если от отсутствия индексации страдает весь коллектив, можно обратиться в профсоюз.

Если и это не помогло, остается вариант судебных разбирательств, причем важно помнить про годичный срок обращения в суд по требованиям о неполной выплате зарплаты. Его отсчитывают со дня установленного срока выплаты.

Годом ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, что уровень зарплат в России сейчас недостаточен — повышение заработной платы россиян имеет важное значения для всей экономики. Для увеличения доходов граждан, полагает президент, необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы.

Тем временем министр финансов Антон Силуанов напомнил про поставленную президентом задачу довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Эта задача решается постепенно. Так, в 2027 году МРОТ увеличится на 6,8%, что составит около 2 тысяч рублей — с 27 093 до 28 935 рублей в месяц.