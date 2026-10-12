Кашпировского не могут похоронить уже девять дней: в чем причина

В Москве 8 октября простились с магом и целителем Анатолием Кашпировским. Он скончался 3 октября. Кашпировскому было 87 лет. Причиной смерти психиатра стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Похоронят мага на Украине. Еще несколько лет назад Кашпировский красиво отделал родовую могилу в Винннице. Там упокоились родители и старшая дочь целителя. Анатолий Михайлович помог многим незнакомым людям, а свою кровиночку спасти не смог. Елена покончила с собой в 2018 году.

Точная дата погребения целителя не известна. Сегодня, 12 октября, девять дней, как Кашпировского нет в живых, но его тело все еще не предали земле. Как сообщил в беседе с ТАСС племянник мага Юрий Мамаев, дело в сложности с пересечением украинской границы. Анатолия Михайловича приходится везти домой через Турцию и Польшу.

"Сейчас гроб находится на терминале в Стамбуле. Сегодня поздно ночью ожидается его прибытие в Варшаву. Затем гроб будет доставлен в Киев железнодорожным путем, уже оттуда — в Винницу", — пояснил Мамаев.