Всплыли детали несчастного случая с Мариной Нееловой

Марину Неелову госпитализировали с подозрением на перелом шейки бедра. Появились подробности неприятного инцидента.

Знаменитая актриса Марина Неелова попала в больницу сегодня, 12 октября, утром. 79-летняя артистка упала в своей квартире в Потаповском переулке. Приятельница вызвала ей медиков. Марина Неелова жаловалась на острую боль. Не исключено, что у нее сломано ребро. Кроме того, врачи проверяют информацию о возможном переломе шейки бедра, передает "МК".

В настоящее время народная артистка находится в Боткинской больнице, ей проводят комплексное обследование.

Ранее госпитализацию Марины Нееловой подтвердили в театре "Современник", где она служит. Отменят ли спектакли в связи с нездоровьем артистки, пока неизвестно.

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