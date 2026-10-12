"Становится только хуже": певица Жасмин раскрыла подробности состояния дочери-красавицы

Сегодня, 12 октября, свой день рождения празднует популярная певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор). По такому случаю артистка дала откровенное интервью, в котором раскрыла детали личной жизни.

Так, по признанию именинницы, для нее день рождения считается по-настоящему счастливым, если рядом с ней находятся муж, дети, друзья и близкие. Напомним, что у Жасмин есть взрослый сын Михаил от первого брака, который уже сделал ее бабушкой, а также дочь Маргарита и сын Мирон от второго брака.

Певица невероятно гордится своими наследниками. Однако по ее стопам пошла только дочь Маргарита. Она серьезно занимается музыкой. Так, девушка окончила музыкальную школу имени Гнесиных с отличием по классу фортепиано и теперь думает о дальнейшем образовании — она хочет продолжать учиться, поступать в училище, а потом, возможно, в консерваторию.

Кроме того, Маргарита активно ведет свои соцсети, часто выкладывая различные музыкальные ролики. При этом она часто получает не только положительные, но и негативные комментарии. Жасмин отметила, что та спокойно реагирует на критику. "Я, наверное, переживаю гораздо сильнее нее. Когда пишут что-то неприятное о моем ребенке, во мне сразу просыпается настоящая львица, и я готова рвать и метать", - призналась Жасмин.

Причем часто в комментариях люди обращают внимание на яркую внешность Маргариты. Одни ее хвалят, другие критикуют, дескать, ей следует похудеть. Сама Жасмин еще в прошлом году говорила, что лишний вес связан с временными проблемами с гормонами. Сейчас певица заявила, что у Маргариты все хорошо, передает lady.mail.ru.

"Мы внимательно относимся к ее самочувствию и, конечно, наблюдаемся у специалистов, когда это необходимо. Для меня как для мамы самое главное, чтобы она была здорова, чувствовала себя комфортно и не воспринимала свое тело как какую-то проблему, которую обязательно нужно исправлять", - рассказала о состоянии дочери артистка.

Сама Жасмин, к слову, пожет похвастаться стройной фигурой. "Я уже не худею с помощью каких-то экстремальных диет. Поняла на собственном опыте, что это вообще не мой путь. Раньше пробовала и гречку с кефиром, и достаточно жесткие ограничения, и интервальное голодание. Но в какой-то момент поняла, что организму от этого становится только хуже", - заключила певица.

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