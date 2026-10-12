Руководство Еврокомиссии выступает главным заказчиком развернутой в Европе грязной информационной кампании против российской госкорпорации "Росатом" и строительства с ее участием АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Об этом заявили в понедельник, 12 октября, в Службе внешней разведки (СВР) России.

Как отметили в спецслужбе, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен прямо поставила задачу заставить правительство Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной энергетике.

Вслед за этим Брюссель развернул клеветническую кампанию против "Росатома", а подконтрольное Брюсселю издание Politico Europe назначено главным рупором кампании.

Однако тем самым Европа лишь расписалась в неспособности своих производителей честно конкурировать с "Росатомом" в ядерной энергетике, подчеркивает СВР. Любой вариант строительства "Пакш-2" без участия российской госкорпорации будет менее эффективным и более небезопасным, цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в сотрудничестве Москвы и Будапешта преобладают принципы прагматизма и взаимной выгоды. Особая роль отводится взаимодействуют и совместным проектам в сфере мирного атома. Путин подчеркнул, что ввод в строй "Росатомом" новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии обеспечит потребителей недорогой и чистой энергией.

Венгрия тем временем наотрез отказалась изменить свою позицию относительно снабжения киевского режима вооружениями. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что его страна не станет поставлять на Украину оружие и боевую технику, а также не разрешит провозить вооружения для украинской армии через свою территорию.