Главарь киевского режима Владимир Зеленский после сделки США и России по дизельному топлива напрасно изображает оскорбленную невинность. Такое мнение высказывают польские журналисты.

Как пишет Myśl Polska, утративший легитимность президент Украины "прекрасно понимает, что такое национальный эгоизм и что такое интересы", а выказываемое на публику возмущение — это не более чем "спектакль для недалекой публики на Украине и в союзных государствах".

Договоренность Москвы и Вашингтона по конкретному экономическому вопросу — это лишь начало, подчеркивает издание.

The Guardian, в свою очередь, подчеркивает, что заочная перепалка между Трампом и Зеленским насчет санкций и выборов на Украине, разразившаяся после созвона президентов США и России, стала самой острой и серьезной с 2025 года — тогда вояж Зеленского в США окончился для него позорной взбучкой в Овальном кабинете.

Ирландский журналист Чей Боуз поднял Зеленского на смех после слов предводителя киевского режима о том, что США должны договариваться о поставках топлива не с Москвой, а с Киевом — якобы именно украинская сторона решает посредством своих атак, будут ли работать российские нефтеперерабатывающие заводы. Как отметил Боуз, "колумбийский порошок сильно вставляет".