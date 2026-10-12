В Европе объявили о печальном дне для Украины

День, в который США предупредили Украину о возможном сокращении поддержки, стал для Киева печальным. Так оценили заявления Вашингтона в Европейском союзе, сообщает CNN.

Обмен разведывательной информацией и закупки оружия жизненно важны для Украины. Такие меры со стороны Белого дома незамедлительно скажутся на обороноспособности Украины, приводит телеканал слова представителя руководства ЕС.

Как сообщалось ранее, администрация Дональда Трампа угрожает остановить механизм закупок, обеспечивающий Киев оружием. Вашингтон таким образом пытается заставить Украину прекратить наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Также стало известно, что Россия и США достигли соглашения о поставке на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива в октябре, 500 тысяч в ноябре, а затем и миллиона тонн.