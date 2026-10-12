Загубила жизнь: обнародован поражающий жестокостью поступок Софии Ротару

Софию Ротору считают образцом порядочности. Сложно вспомнить хоть один скандал с участием певицы. Но как оказалось, позорный эпизод в биографии звезды все же есть.

В 2010 году мир шоу-бизнеса ужаснулся, узнав, что Ротару собирается судиться со своим концертным директором Ольгой Коняхиной. Женщины были неразлучны, они даже внешне похожи, только одна брюнетка, а другая - блондинка. Правая рука народной артистки считалась ее самым близким человеком почти 10 лет.

"Я была допущена в дом. Я приезжала в гости, я пила с ней вино", — с возмущением вспоминает Ольга.

Но внезапно Ротару обвинила женщину в краже 7 миллионов рублей, которые та якобы проиграла в казино. По словам же Коняхиной, скандал произошел из-за денег, которые София Михайловна надеялась получить за концертный тур. Выступления прошли в конце "нулевых", организаторы должны были заплатить звезде в долларах, но билеты продавались за рубли, а потом во время кризиса валюта резко выросла. Ротару деньги отдали в рублях и сумма сильно отличалась от той, на которую рассчитывала артистка.

В итоге исполнительница хита "Червонца рута" подала в суд на свою подругу. 51-летнюю Коняхину признали виновной в мошенничестве и отправили в тюрьму. Она отсидела три года и вышла на свободу по УДО. Но жизнь Ольги эта история сгубила навсегда. Ей уже не вернуться в профессию.

В интервью "ТВ Центру" Коняхина рассказала, что умоляла Ротару выслушать ее, но певица была непреклонна. "Встретиться и поговорить я просила. Стояла в подъезде. Мне было сказано: “Отдашь деньги – тогда поговорим”", – вспомнила слова Софии Михайловны Ольга