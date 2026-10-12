Россия потратит 2 трлн рублей на прорывные технологии

Проект трехлетнего федерального бюджета России предусматривает около 2 триллионов рублей на разработку и реализацию отечественных прорывных технологий. Об этом рассказал в понедельник, 12 октября, глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр, которого цитирует пресс-служба правительства, провел стратегическую сессию о реализации национальных проектов технологического лидерства.

Мишустин подчеркнул, что при реализации девяти масштабных национальных проектов власти выстраивают полноценную экосистему – от проведения научных исследований до запуска масштабных серийных производств и поставок потребителям готовой продукции.

Политик напомнил, что российский лидер Владимир Путин указывал технологическое лидерство в числе ключевых национальных целей. При этом важно не только достичь независимости в критически важных отраслях, но также заложить возможности формирования новых рынков прорывных отечественных разработок.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, что необходимо наращивать темпы разработки технологий будущего. Для этого, как указывал президент, нужна эффективная интеграция исследовательских школ, цифровых вычислительных ресурсов, уникальных генетических коллекций. Задача государства и бизнеса — выступать заказчиками перспективных инноваций.

Тем временем руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов рассказал, что лишь за полгода было принято 11 тысяч заявок на регистрацию изобретений. Показатель увеличился относительно аналогичного периода 2025 года на 15%.