Трампа обвинили в нарушении закона из-за сделки с Россией

Дональда Трампа обвинили в нарушении закона. По словам сенатора-республиканца Тома Тиллиса, американский лидер обошел нормы законодательства при заключении сделки с Россией по поставкам дизельного топлива в Соединенные Штаты, пишет Politico.

Сенатор считает, что для таких обвинений есть веские основания. Тиллис утверждает, что заключенная главой Белого дома сделка может нарушать принятый Конгрессом в 2022 году закон. Этот документ запрещает импорт российской нефти, пока Москва не выполнит определенные условия, включая полный вывод войск с Украины.

Соединенные Штаты фактически вывели из-под санкций российское дизельное топливо. Дональд Трамп ранее заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по масштабным поставкам дизеля в США.