Шикарное наследство Юрия Лонго досталось чужому человеку, а его дочь скитается по съемным квартирам

Белый колдун Юрий Лонго, прославившийся тем, что пытался оживлять мертвых и, по признанию друзей, имел интимную связь с 20 тысячами женщин, умер 17 февраля 2006 года. Ему было 55 лет.

Несмотря на множество любовниц, у Лонго был всего один ребенок — дочь Юлия. Несколько лет она билась за роскошное наследство колдуна и в итоге оказалась на улице. Теперь она живет в съемной квартире.

Юрий за свою недолгую жизнь успел купить три квартиры в центре Москвы — пятикомнатную на Страстном бульваре, четырехкомнатную на Бронной улице и двушку на Сущевском Валу, а также дачу. Все нажитое имущество колдун завещал третьей жене Лонго. "Они были в браке несколько месяцев в 90-х", — возмущается дочь Лонго.

Юлия решила, что завещание подделали, а потому стала судиться за квартиры. По словам дочери, колдун говорил, что умирать не собирается и никакие бумаги составлять даже не намеревался.

"Он не хотел оставлять никаких завещаний. И маме, и друзьям, и вскользь мне говорил, что я единственная наследница и мне всё останется. Появилось некое завещание. К сожалению, мне пришлось оспаривать его пять лет. Когда оно появилось, я понимала, что этого не могло быть, и пыталась найти правду", — рассказала Юлия Лонго в студии ток-шоу "Звезды сошлись".

Чтобы оплачивать услуги адвокатов и экспертизы, дочь колдуна продала квартиру, которая досталась ей от матери. Однако добиться своего Юлия не смогла — документ признали действительным.

В 2022 году умерла вдова Лонго Анелина, и наследство перешло к ее сыну — по сути чужому для колдуна человеку. Юлия же живет с сыном в съемной квартире в Санкт-Петербурге и работает мастером маникюра в салоне красоты.