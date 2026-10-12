Заявление президента США, призвавшего Зеленского наконец-то провести выборы, не на шутку встревожило и киевский режим, и его европейских союзников, тут же бросившихся защищать своего украинского протеже.

"Зеленский неоднократно заявлял, что если будет достигнуто прекращение огня, он готов провести выборы как можно скорее. Но выборы всегда сопровождаются борьбой между различными группами внутри страны, в то время как извне продолжаются атаки. Именно поэтому во время войны крайне важно сохранять единство народа", - сказала Кая Каллас, глава европейской дипломатии.

Понятно, что война - это лишь удобная отговорка. А перемирие, о котором говорит и глава европейской дипломатии Каллас, и сам Зеленский, необходимо Киеву вовсе не для проведения голосования.

"Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Реально же в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И шестьдесят суток перемирия им нужно для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну", - отметил Дмитрий Песков, пресс - секретарь президента России.

Очевидно, что передышка Украине действительно нужна как воздух. И на фронте, который наши войска продолжают двигать на запад, и в глубоком тылу, по которому Россия наносит массированные и, что самое главное, крайне болезненные удары. Сделать с этим Киев ничего не может. Найти столь необходимые ракеты для ПВО, прежде всего американского, не получается уже несколько месяцев.

"Ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания", - заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Именно поэтому Москва с огромной настороженностью относится к инициативе США об энергетическом перемирии, которое продвигает Дональд Трамп. В Кремле подтвердили, что переговоры на этот счет, действительно ведутся. Однако никаких договоренностей пока нет, чего, видимо, не поняли в европейских столицах. Увязав российско-американское соглашение о поставках дизеля в США с прекращением ударов по объектам украинской энергетики. А когда поняли, что ошиблись, тут же бросились критиковать американского президента.

Нахамил Дональду Трампу и сам Зеленский. И насчет заявления про выборы, и насчет закупки дизеля в России, заодно попытавшись на этой почве стрясти с американцев денег: "Почему США не заключают с Украиной соглашение о поставках дизельного топлива? Мы влияем на то, движутся ли эти суда. Мы определяем, работают ли НПЗ".

Впрочем, за такими бравурными заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью, Зеленский как мог пытался скрыть шок после заявлений и шагов американского президента. По словам главаря киевского режима, о них он узнал из СМИ, которые сообщили и о тех мерах, что Вашингтон собирается предпринять, если Зеленский не станет сговорчивее.

"Официальные лица, которым в субботу и воскресенье звонили американские чиновники, говорят, что США добиваются от европейских столиц и Киева прекращения атак на российские нефтезаводы. Они угрожали прекратить обмен разведданными и изъять из списка приоритетных требований Украины механизм закупки оружия США", - пишет Financial Times.

Угрозы эти вполне реальны. Из-за чего глава украинского МИДа Сибига оперативно примчался на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в поисках защиты. Вероятнее всего, европейские лидеры в ближайшее время попытаются смягчить позицию президента Трампа. Тем более, что опыт такой у них есть. Киев же замер в ожидании результата. И новых траншей от ЕС и других западных кредиторов, наращивая долги страны, которые уже превышают двести миллиардов долларов. И отдавать их будет не одно поколение украинцев, будущее которых Зеленский сейчас, по сути дела, продает, лишь бы оставаться у власти.