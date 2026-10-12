Собянин: Шелепихинская набережная открыта после реконструкции

Традиционный гудок - и машины начинают движение. Больше трех километров по обновленному участку, который связывает деловой центр "Москва-Сити" с Карамышевской набережной. По две полосы в каждом направлении, время в пути для автомобилистов сократилось, а пешеходы получили новое прогулочное пространство.

"За три года реконструировали в районе Большого Сити семь участков набережных Москвы. Сегодня закончили реконструкцию Шелепихинской набережной на всем ее протяжении. Здесь были в основном такие депрессивные территории, часть из них была вообще промзоной. Сегодня это общественные комфортные пространства, доступные и для машин, и для отдыха, и для занятия спортом. Так что поздравляю с этим событием жителей. Тех, кто рядом здесь живет, работает, гуляет", - сказал Сергей Собянин.

Еще недавно это была плохо обустроенная дорога. Теперь современная магистраль и комфортное пространство для прогулок. Строителям пришлось непросто. Рядом плотная городская застройка, а по воде ходит речной транспорт. Важной частью проекта стало устройство на всем протяжении набережной подпорной стены из монолитного железобетона. Конструкция надежно удерживает береговой склон - предотвращает сползание грунта в Москву-реку. Отделка выполнена гранитными плитами.

"Берегоукрепление строилось непосредственно в самой реке. Забивалось шпунтовое заграждение - и потом возводили монолитные конструкции. Было выполнено семь светофорных объектов, переустроена масса коммуникаций, более 50 тысяч километров", - рассказал Александр Чупрунов, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

По обновленной Шелепихинской набережной пешеходы, бегуны и велосипедисты теперь будут двигаться по отдельным дорожкам. Для детей возвели игровой комплекс, а для любителей активного образа жизни - современные спортплощадки. И, конечно, везде газоны и цветники, много кустарников и деревьев.

"От запуска данного объекта улучшится транспортное сообщение между центральным административным округами и северо-западными административными округами. Появится пешеходная доступность между Карамышевской набережной и "Москва-Сити", - отметил Денис Шепелев, руководитель проекта компании-подрядчика.

Местные жители говорят, что очень ждали открытия и наблюдали за строительством.

Шелепихинская набережная - это один из объектов благоустройства берегов рек и создания прогулочных пространств. В ближайших планах завершение реконструкции Причального проезда.