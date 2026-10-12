Посольство России призвало власти Непала эвакуировать застрявших в горах россиян

Российское посольство в Непале попросило власти страны помочь с эвакуацией застрявших в горах россиян. Как сообщил советник-посланник дипмиссии в Катманду Ринчен Ракшаев, группа из девяти российских туристов оказалась отрезанной от внешнего мира из-за наводнения.

Наводнение началось накануне, 11 октября, на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха. Туристы отправились в треккинг вокруг горы Манаслу, передает ТАСС. Ракшаев подчеркнул, что прямой угрозы жизни и здоровью российских граждан сейчас нет. Туристы поднялись выше на гору и надеются на эвакуацию вертолетом.

Дипломат пояснил, что найм вертолета рассматривается как наиболее реальный выход из ситуации. Однако страховки россиян не предусматривают оплаты эвакуации вертолетом в результате наводнения. А собственных средств у туристов нет. Российская дипмиссия обратилась к местным властям с просьбой рассмотреть возможность эвакуации соотечественников.