Пастор из ЮАР предсказал скорый конец света

Сегодняшний день - 12 октября - может быть последним для землян. Так, по крайней мере, об этом говорит пророчество пастора из ЮАР Джошуа Млакела.

Священник уверяет, что дату конца света ему объявил сам Бог, явившись в видении. Согласно пророчеству, сегодня, а может быть, завтра, произойдет вознесение человечества. Речь идет о событии, которое часть христиан связывает с восхождением верующих на небеса перед периодом Великой скорби. Но есть большая вероятность, что апокалипсис не случится так скоро.

Пастор Млакела уже предсказывал Армагеддон - в сентябре прошлого года. Тогда некоторые его последователи поверили в окончание земной жизни, начали продавать дома и увольняться с работы. Когда предсказание не сбылось, пастор заверил всех, что Бог, вероятно, решил отложить Судный день, чтобы дать людям время для покаяния.