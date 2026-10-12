В Риме призвали направить выделяемые Украине миллиарды на итальянцев

Миллиарды евро, которые итальянские власти отправляют Киеву, должны тратиться на нужды итальянцев. С таким заявлением выступил вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини.

Высказывание итальянского министра публикует Agenzia Vista. Сальвини выразил надежду, что "проклятая война" закончится как можно скорее. Кроме того, он рассчитывает, что миллиарды, останутся на нужны населения Италии, а не пойдут на обогащение кого-то другого.

Украина получила от стран "Большой семерки" - США, ФРГ, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады - почти 50 миллиардов долларов. Эти деньги были изъяты из доходов от замороженных активов России.