Волочкова набросилась на Яну Поплавскую: "Пока, неудачница!"

Яна Поплавская раскритиковала Лолиту Милявскую после просмотра ее выступления. Актрисе не понравился энергичный танец певицы. Яна сравнила движения Лолиты с животными из зоопарка.

"Зачем переплачивать за это, когда есть московский зоопарк?" — колко высказалась Поплавская.

Милявская к критике относится философски и никак реагирует. Артистку не задевают даже едкие слова коллег. Вступиться за певицу решила Анастасия Волочкова. Экс-прима Большого театра набросилась на актрису с обвинениями.

"Я просто с большом уважением отношусь к творчеству Лолиты. Она действительно легенда поколения. А что касается Яны Поплавской… Простите ради Бога, но, кроме роли Красной Шапочки, я не знаю ни о каких ее достижениях в жизни", — заявила балерина.

По словам Анастасии, про Яну уже давно ничего не слышно, мол, фильм "Красная Шапочка" вышел очень давно, а новых столь же значимых ролей у Поплавской не было и нет. Милявская же уже несколько десятков лет не сходит с главных сцен страны.

"Регулярно можно наблюдать, когда пиявки просто присасываются к уже состоявшимся великим артистам и их именам за неимением своего. Может быть, чтобы он них как-то вспомнили…" — отметила Волочкова в беседе с "Комсомольской правдой".

Анастасия считает, что критикуя коллег, артисты принижают в первую очередь себя. "Это большая низость со стороны тех, кто устраивает подобные выпады в адрес таких артистов, как Лолита. Эх, Красная Шапочка… После того, как она поступила, хочется сказать: "Пока, неудачница!" И всё", — заключил Волочкова.