Патрушев: Лондон и Брюссель готовят планы блокады Балтийского моря

Западные страны прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Они пытаются организовать перехваты российских судов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

О проектах Лондона и Брюсселя Патрушев рассказал во время переговоров с министром транспорта КНР Лю Вэем в Китае. Помощник российского президента обратил внимание коллег и на ситуацию в Арктике, передает ТАСС.

Председатель Морской коллегии отметил, что расширяется добыча природных ресурсов, в том числе активизируются проекты в северных широтах. Патрушев подчеркнул, что ситуация требует от России и Китая совместного обеспечения безопасности судоходства.