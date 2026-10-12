ВС России поразили логистический центр в Николаевской области

ВС России продолжают наносить удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и задействованным в доставке военных грузов туда морским судам, сообщили в Минобороны.

В Николаевской области с помощью беспилотников поражен логистический центр "Новая почта" в населенном пункте Терновка.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, на переходе морем поражен сухогруз. Он доставлял груз военного назначения в порт Николаев.

Ранее стало известно, что российская армия освободила Лидино и Никольское. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".