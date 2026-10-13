Российская армия нанесла новый групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам неонацистов. Как сообщили в Минобороны, в порту "Николаев" поражено судно, перевозившее грузы военного и двойного назначения.

Десятки мощных взрывов прогремели в Днепропетровской области. Там целью стал Южный мост. Через него боевики перебрасывали резервы и вооружение на фронт. Громко было и в Киеве. Уничтожено локомотивное депо и цеха завода, в которых неонацисты производили ракеты и дроны большой дальности.

Кроме того, взрывы прогремели в Сумской, Ровненской и Львовской областях. Это ответ на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру.

На передовой российская армия стремительно расширяет полосу безопасности на Харьковском направлении. Идёт зачистка "Волчанского котла", где в окружении находятся сотни боевиков. А самый "горячий" участок фронта - в Доброполье. Основные районы города - под контролем наших военных.