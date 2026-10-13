Российский рядовой метким броском танковой мины уничтожил пулемётный расчёт

Гвардии ефрейтор Артём Кабунин, находясь на наблюдательном посту, обнаружил приближающуюся группу неонацистов и открыл огонь. В результате стрелкового боя он уничтожил живую силу врага и оказал первую помощь раненому товарищу.

Рядовой Валерий Атаев, действуя в составе штурмовой группы во время захвата опорного пункта, попал под плотный огонь. Под прикрытием товарищей, он обошёл позиции противника с фланга и метким броском танковой мины уничтожил пулемётный расчёт. Это позволило нашим бойцам стремительно перейти в атаку. Противник понёс большие потери, а российские военные закрепились на новых рубежах.