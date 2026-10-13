Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 13 октября, 604 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как рассказывает Минобороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны сбиты и обезврежены над Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями.

Кроме того, БПЛА неприятеля были ликвидированы над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, а также над акваторией Азовского моря.

Тем временем офицер с позывным Карта рассказал РИА Новости, что расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала октября уничтожили более 110 украинских дронов коптерного типа в Харьковской области. Воздушное пространство находится под постоянным контролем.

В Кремле подчеркивали, что ударный потенциал Украины изо дня в день сокращается. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, происходит это благодаря ударам ВС России по местам хранения компонентов оружия, которое применяют украинские националисты, а также по местам сборки, производства и ракет, и беспилотников.