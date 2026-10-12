Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама

Граждане Вьетнама смогут въезжать в Россию без виз и находиться на российской территории до 30 дней. Такой режим будет действовать до 15 октября 2027 года, отмечается в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В соответствии с указом, вьетнамские граждане смогут въезжать в Россию без виз с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических и спортивных мероприятиях. Также им разрешен транзитный проезд через территорию России и выезд из страны без оформления виз, на основании общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам.

Указ вступает в силу с 15 октября 2026 года. Президент России ранее заявлял, что Москва работает над тем, чтобы ввести безвизовый режим с Вьетнамом в ближайшее время.