В Киеве сообщили об угрозах Вашингтона в адрес Драпатого

Главком ВСУ Михаил Драпатый и замруководителя офиса президента Украины Павел Палиса получали угрозы из Вашингтона. Украинские чиновники на условиях анонимности сообщили об этом изданию Kyiv Independent.

По данным издания, представители Вашингтона требовали прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Киеву пригрозили серьезными последствиями в случае нарушения ВСУ энергетического перемирия.

Утверждается, что угрозы получал отвечающий за военные вопросы заместитель главы администрации президента Павел Палиса. Также из Белого дома звонили главнокомандующему Вооруженными силами Украины Михаилу Драпатому.