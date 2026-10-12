Рейтинг канцлера Германии, и без того невысокий, стремится к нулю. Фридрих Мерц совершил еще одну ошибку, отказавшись от российского топлива, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как написал Дмитриев в соцсети X, ошибки Мерца заставляют немцев страдать. Он хочет, чтобы его рейтинг упал с 10% до 5% на фоне резкого роста цен на дизельное топливо и газ в Германии. Спецпредставитель прокомментировал высказывание Мерца о сделке США и России.

Немецкий канцлер заявил, что для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции в отношении России необходимо ужесточить. Трамп объявил о сделке США с Россией после телефонного разговора с российским лидером. По словам американского президента, во время переговоров с Владимиром Путиным достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России.