Мишустин рассказал о внедрении отечественных прорывных разработок

Порядка двух триллионов рублей заложено на внедрение отечественных прорывных разработок в проекте бюджета на ближайшую три года. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии правительства.
Укрепление промышленности - один из приоритетов. Для поддержки этой сферы реализуются 9 национальных проектов. Благодаря уже принятым системным мерам удалось ускорить выпуск оборудования для ТЭК, возводится передовая инфраструктура для атомной отрасли. Так, в Томской области строится реакторная установка на быстрых нейтронах. А ее полноразмерный тренажёр уже работает на площадке Сибирского химического комбината.
Активная работа идет и в рамках сектора "Новые материалы и химия". Только за первое полугодие завершены 12 масштабных проектов, стоимостью порядка 10 миллиардов рублей.
"Еще одно направление – "Средства производства и автоматизации". Порядка 130 проектов получили помощь от государства. В основном речь идёт о проектировании станков и роботизированных систем для наиболее перспективных сфер, например, такой важнейшей, как авиастроение. Благодаря чему уже применяются собственные установки для нанесения термозащитных покрытий на лопатки турбореактивных двигателей. Как и комплекс пятиосевой обработки панелей композитного крыла для флагманского лайнера МС-21. Появились также свои автоматы для соединения панелей самолётов. С января на системной основе действуют механизмы поддержки и в части технологического обеспечения биоэкономики", - сказал премьер.