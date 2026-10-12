Мишустин рассказал о внедрении отечественных прорывных разработок

Порядка двух триллионов рублей заложено на внедрение отечественных прорывных разработок в проекте бюджета на ближайшую три года. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии правительства.

Укрепление промышленности - один из приоритетов. Для поддержки этой сферы реализуются 9 национальных проектов. Благодаря уже принятым системным мерам удалось ускорить выпуск оборудования для ТЭК, возводится передовая инфраструктура для атомной отрасли. Так, в Томской области строится реакторная установка на быстрых нейтронах. А ее полноразмерный тренажёр уже работает на площадке Сибирского химического комбината.

Активная работа идет и в рамках сектора "Новые материалы и химия". Только за первое полугодие завершены 12 масштабных проектов, стоимостью порядка 10 миллиардов рублей.