Обстановка в Ормузском проливе продолжает накаляться: ВМС Ирана атаковали танкер

Власти Саудовской Аравии запросили у своего военного союзника Пакистана системы ПВО для защиты территории королевства от йеменских хуситов. 12 октября они снова атаковали аэропорт Эр-Рияда.

Сообщается об одном погибшем и 11-ти пострадавших. Жертвами предыдущего удара по авиагавани стали 12 человек. И еще более 300 получили ранения.

Продолжает накаляться обстановка и в Ормузском проливе. ВМС Ирана атаковали супертанкер MT Petro Dolphin, который следовал по несанкционированному маршруту с выключенной системой идентификации. Еще два нефтевоза, которые проигнорировали предупреждение, подорвались на минах. На этом фоне цена марки Brent на мировых рынках вновь поползла вверх и превысила 107 долларов за баррель.