Глава киевского режима дерзит президенту США. Владимир Зеленский еще раз ответил на жесткое требование Дональда Трампа о смене президента на Украине, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как заявил Зеленский, сменить лидера на Украине может только украинский народ. И, если Трамп хочет смены власти в Киеве, он должен бы это знать.

Ранее украинский лидер, расстроенный заявлениями Трампа, отметил, что готов к президентским выборам на Украине. Только для их подготовки потребуется не менее 60 дней прекращения огня. В Кремле на условия Зеленского ответили, что Москва готова приостановить удары по Украине в день выборов, если Киев на них решится. Однако на 60-дневную паузу в боевых действиях российское руководство не пойдет – Зеленский просто хочет получить незаслуженную передышку.