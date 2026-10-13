Эксперт Юшков: Трамп не хочет войти в историю, как президент с рекордными ценами на дизель

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках российского дизеля и других нефтепродуктов на мировые рынки. О том, что это значит, с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Ведущий: "Очередную трещину дало трансатлантическое единство. Европейцы чуть не задохнулись от возмущения: как так, мы с Россией боремся, и тут Трамп выпускает на рынок российский дизель?! Но европейцев американцы как-то не очень уважают. И их мнение они просто совершенно не учитывают. И все равно привыкать к тому, что такая сенсация вдруг возникла, еще какое-то время, наверное, людям придется".

Юшков: "Действительно, мы видим разницу подходов. Европейцы говорят, что главное — это ценности, и мы должны наши политические устремления преследовать. Даже в ущерб собственной экономике. И мы видим, что они последовательно это делают. Они отказались от российской нефти, нефтепродуктов в 22-23 годах. Сейчас подбираются к запрету российского газа. С 1 января будет запрещен импорт российского сжиженного природного газа, с ноября 1927 года трубопроводного газа. И это постепенно ухудшает ситуацию в их собственной экономике, приводит к деиндустриализации, но они все равно идут по этому пути. Трамп, мы видим, идет с точки зрения рациональности. Вот возник дефицит топлива на глобальном рынке, выросли цены на дизель в Соединенных Штатах. Почему он именно на это обратил внимание, именно на бензин? Потому что дизельные цены обновили исторический рекорд в Соединенных Штатах. И ему явно неприятно войти в историю, как президент, при котором обновился этот рекорд. И он решает эту проблему. Надо при этом снять с России санкции? Он это делает. Надо позвонить Владимиру Путину и попросить это топливо? Он это сделал, лишь бы выполнить свои цели. Европейцы, как мы видим, совершенно в обратную сторону идут. И наоборот, прагматизм отодвинули в сторону. И даже вступают в конфликт с Соединёнными Штатами из-за этой разницы подходов".