Священник назвал даты конца света: сегодня последний срок, но Судный день, кажется, опять откладывается

Нам день простоять и ночь продержаться. Если вы еще не слышали, сообщаем: Судный день грянет не сегодня-завтра. Пастор из ЮАР Джошуа Млакела объявил о том, что конец света близок и всем нам надо срочно к нему приготовиться.

Джошуа Млакела, пастор ЮАР: "Господь сказал мне: 12-13 октября произойдет "вознесение". Никакой другой даты не будет".

Преподобный Млакела прогремел на весь мир, назвав точную дату судного дня 12-13 октября. Якобы сообщение было получено прямо с небес. В прошлом году, правда, Джошуа уже объявлял о конце света и тоже называл точную дату, но 23 сентября 2025-го ничего не случилось. Как-то пронесло. Тогда некоторые почитатели Млакелы продавали дома и машины, с работы увольнялись. Финал-то близок. Конец света не наступил, но Млакела объявил, что сверху получен сигнал, о том, что судный день откладывается. И на сей раз никаких переносов не будет

Не только пасторы пытаются разглядеть точную дату Судного дня. Вполне себе солидный журнал Science – наука, то есть – называет свой день. 13 ноября 2026 года. Нам докладывают, что ученые еще в 1960 году создали математическую модель, благодаря которой смогли и предсказать дату конца света. С помощью хитрой калькуляции ученые высчитали, что человечество вымрет от перенаселения. Почему вот так сразу, в один день? Молчит наука. А люди то готовятся

Посмотрим, что нам скажет преподобный Джошуа Млакела, если Судный опять не состоится. Пока никаких признаков конца света не видно. И вознесение человечества никак не начнется. Но Джошуа с его связями на небесах точно уж как-нибудь да вывернется: "Я могу это доказать. Я готов жизнь отдать за это послание. День прошел и обратный отсчет начался".

А вот жизнь отдавать не надо. Если у тебя в действительности все не так как на самом деле.