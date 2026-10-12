Генерал НАТО представил план отражения нападения России

План по отражению потенциального нападения России представил на антироссийском форуме в Варшаве главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Американский генерал назвал его "теорией победы", сообщает The Wall Street Journal.

Суть стратегии, согласованной всеми 32 союзниками, сводится к отражению атаки, если она произойдет, с последующим ударом по силам, участвующим в нападении. Гринкевич подчеркнул, что цель плана - не нанести противнику стратегическое поражение, а лишь пресечь любую атаку на корню, лишить противника возможности захватить и удержать территорию.

Ранее аналитики НАТО выразили мнение, что заявления о возможном нападении России на страны НАТО не имеют реальных оснований. Гринкевич также заявил, что риск российского нападения на НАТО низкий.