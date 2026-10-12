Новый беговой маршрут вокруг БСА в "Лужниках" доступен всем желающим

Новый беговой маршрут вокруг Большой спортивной арены в "Лужниках" открыт для всех желающих, его протяженность составила 1,1 километра, сообщил Агентству городских новостей "Москва" заместитель мэра столицы Александр Горбенко.

"Продолжается развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом на территории олимпийского комплекса. В рамках второго этапа благоустройства появился новый беговой маршрут. Он выполнен с использованием профессионального легкоатлетического покрытия и уже открыт для всех желающих. Новая беговая дорожка вокруг Большой спортивной арены стала частью общего бегового маршрута, протяженность которого составит более 6,5 км после завершения благоустройства территории. Но уже сейчас можно сказать, что занятия в "Лужниках" проходят в максимально комфортных и безопасных условиях. Хочется напомнить, что в рамках проекта "Мой спортивный район" на Лужнецкой набережной проходят бесплатные тренировки по бегу. Они не требуют специальной подготовки и подойдут всем, кто хочет улучшить свою физическую форму. Занятия открыты для всех желающих старше 18 лет и проводятся четыре раза в неделю", – сказал замглавы города.