ПВО сбила в течение дня 33 дрона ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение дня дежурные средства ПВО сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 8.00 до 20.00 мск ПВО перехватила и уничтожила дроны ВСУ над территориями Курской, Орловской и Брянской областей. Также беспилотники сбиты над Белгородской областью.

Оперштаб Белгородской области сообщил в "Максе", что ВСУ в течение дня атаковали семь муниципалитетов. На автодороге в районе села Крутой Лог в Белгородском округе дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте. Кроме того, в результате падения обломков пострадали четыре человека.