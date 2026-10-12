Конец света 2.0: пастор из ЮАР предупредил человечество о приближающемся апокалипсисе

Астероид диаметром под 1000 километров сталкивается с Землей и образует воронку в 6 раз больше своих размеров. Лава из гигантского кратера поглощает всю планету. Так выглядит один из сценариев конца света. Очередной прогноз о том, что апокалипсис якобы наступит 12-13 октября, вновь запустил в соцсетях народные тотализаторы с вариантами развития событий. Ставки принимают на упавший метеорит, вновь проснувшийся вулкан в Йеллоустоуне, взбунтовавшийся ИИ и попавшую не в те руки красную кнопку. Сетевые юмористы просто отшучиваются: ура, можно не идти на работу. А вопросы начальство пусть задает пастору из ЮАР Джошуа Млакеле.

"Господь сказал мне: 12-13 октября произойдет "вознесение". Бог вознесет христиан на небо. А грешникам нужно каяться. Прежнего мира больше не будет", - сообщил он.

Пастор из ЮАР ни много ни мало объявляет о втором пришествии Божьего сына. Для верующих новое явление Христа связано с Судным днем, когда прежний мир прекратит существование. Праведные вознесутся на небо, грешников ждет ад. Точная дата второго пришествия в Библии не указана. В Евангелие от Матфея написано, что об этом часе не знают даже ангелы. Таким образом подчеркивается, что это знание принадлежит исключительно Творцу. Но скромный пастор решил вознестись выше ангелов и притвориться Богом. Причем этот трюк он проделывает уже не в первый раз.

Прошлое интервью посмотрели полмиллиона человек. В соцсетях у лжепророка тогда были сотни тысяч подписчиков. Они начали готовиться к концу света. В полном соответствии с поговоркой "каков поп, таков и приход". Бросали учебу, работу, продавали за бесценок дома, машины.

Год назад соцсети сначала заполонил хэштег "вознесение". Потом, когда наступило 25 сентября, слезы тех, кто так и остался на земле. Кому несли деньги за проданные машины и жилье - догадаться несложно. Пастора арестовали, но быстро выпустили под залог. Не иначе как высшие силы вмешались. И второе пришествие таки состоялось. Но не то, которого ждали. Явление Джошуа Млакелы обманутому им народу на раскаяние никак не походило. Промашку с пророчеством он свалил на иудеев: мол, Бог объявил ему, что вознесение будет на праздник труб, это еврейский новый год. А Богом избранный народ подвел - запутался в лунно-солнечном календаре и неверно рассчитал дату собственного праздника.

Но южноафриканский прорицатель великодушно дал человечеству еще один шанс. От имени Бога объявил, что у людей есть время на покаяние. До 12-13 октября 2026-го.

"Существует экзистенциальный страх на уровне бессознательного перед смертью у каждого человека. И такой глобальный страх, если он обретает в массовом варианте воплощение, то это выражается в страхе перед концом света. Тем более - этот страх подкреплен на бессознательном уровне, потому что, если верить и ученым, был потоп, неоднократно цивилизации сменялись на этом шарике. И кто-то этот страх актуализирует, создаются секты, сообщества, которые боятся", - объяснил Юрий Вяльба, врач-психотерапевт.

Конец света 2.0 от южноафриканского лжепророка на этот раз вызвал ажиотаж там, где и без него местные главари всеми силами приближают апокалипсис. Украинские тарологи раскинули карты и объявили, кто станет причиной конца света. Видимо, страх оказался сильнее языковых запретов. Таролог из Киева вещает на русском: "С 12 по 13 октября ожидается у нас конец света. Проблемы со связью, со светом, интернетом. И такое ощущение, что тут вот может быть спровоцировано. Может быть провокация России совместно с Китаем".