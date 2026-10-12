Медведев рассказал о не имеющем аналогов российском оружии

Итоги рабочей поездки в Южный федеральный округ подвел заместитель председателя Совбеза России. Дмитрий Медведев дал высокую оценку российской науке и промышленности.

Зампред Совбеза напомнил в видео на платформе "Макс", что во время учений "Центр-2026" президенту России Владимиру Путину представили ряд изделий российской оборонной промышленности. По словам Медведева, результаты испытаний показывают, что наука и промышленность России способны создавать образцы вооружения, которым нет аналогов в мире.

Зампред Совбеза подчеркнул, что продолжается работа по совершенствованию перспективных образцов вооружений. В их числе - управляемые реактивные снаряды, дальнобойные, артиллерийские и барражирующие боеприпасы. Также совершенствуются беспилотные аппараты и средства противодействия БПЛА.