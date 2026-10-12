Во Франции произошла кибератака на холодильники

Во Франции совершена кибератака на холодильники. Ночью хакеры повысили в них температуру до 50 градусов Цельсия. Шесть часов во многих супермаркетах - рефрижераторы не охлаждали, а грели еду.

Тонны продуктов пропали, общий ущерб может достичь нескольких миллионов евро. Сообщается, что атаке подверглась популярная у ретейлеров датская марка холодильного оборудования. Слабые места взломщики нашли в устаревших моделях, на которых давно не обновлялось программное обеспечение

Спасением для голодных парижан мог бы стать старейший продовольственный рынок Анфан-Руж. Однако его полностью уничтожил ночной пожар. На месте популярных у горожан и туристов гастрономических лавок теперь пепелище. Историческому зданию было более 400 лет. Что стало причиной пожара - пока не установлено.