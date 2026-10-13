"Яндекс Пэй" частично восстановил работу после атак на дата-центры, сообщили в компании

"Яндекс Пэй" постепенно возвращается к работе, восстановлен доступ к переводам и платежам для части пользователей, сообщил сервис.



"Мы восстановили доступ к переводам и платежам для части пользователей. Постепенно также возвращаются переводы в Сейвах, по СБП и реквизитам. Многие из вас уже могут видеть свои деньги и распоряжаться ими. Доступ открываем поэтапно, чтобы сервис справлялся с нагрузкой", — заявили в сервисе.



Отмечается, что оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме.



В период с 8 по 11 октября дата-центры Яндекса подверглись масштабным атакам, из-за которых произошли сбои в работе сервисов экосистемы. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что атака на дата-центры стала беспрецедентной по масштабу. К помощи компании были подключены представители всей отрасли.