Во Владивостоке более 24 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Специалисты устраняют аварию на сетях, которая оставила без света свыше 24,5 тысячи жителей Владивостока, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.



"Без электроснабжения остаются 142 многоквартирных и 6 частных домов с населением более 24,5 тысяч человек, а также 6 социально значимых объектов. В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы", — сообщают в МЧС.



В Приморье было объявлено штормовое предупреждение на 13–14 октября из-за приближающегося циклона. Во Владивостоке синоптики обещали выпадение до 50 миллиметров осадков и ветер скоростью 17–24 метров в секунду на побережье.