С вечера понедельника, 12 октября, до утра вторника, 13 октября, в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил Собянин в своем официальном "Макс"-канале, такое количество дронов было зафиксировано с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября. Большая часть вражеских БПЛА была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.

Тем временем командир первой реактивной артиллерийской батареи с позывным Брас рассказал РИА Новости, что артиллеристы морской пехоты группировки войск "Центр" ликвидировали на добропольском направлении пункт управления беспилотниками ВСУ с иностранными наемниками.

В "Ростехе" поделились подробностями о новом зенитном артиллерийском комплексе "Цитадель", который с помощью "умных" снарядов противодействует различным типам беспилотников. Как сообщили в госкорпорации "Известиям", ЗАК расходует на каждую цель существенно меньше боеприпасов, чем стандартные зенитки.