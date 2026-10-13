Предводитель киевского режима Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении договоренностей по урегулированию на Украине. На это указал в понедельник, 12 октября, президент США Дональд Трамп.

Как заявил американский лидер, утративший легитимность президент Украины "должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом". По мнению Трампа, "Зеленский и Путин должны встретиться, чтобы положить конец этой глупой войне".

При этом политик выразил убежденность в том, что президент России намного больше настроен на достижением мира, чем главарь киевского режима: "Я думаю, что Путин на самом деле хочет заключить сделку больше, чем Зеленский".

Тем временем в Белом доме рассказали The Atlantic, что Трампа раздражает самонадеянность Владимира Зеленского. Американского лидера выводит из себя упрямство главаря киевского режима, который изворачивается и отказывается прекратить удары по российским энергообъектам, поэтому "Трамп продолжает считать Зеленского основным препятствием на пути к миру".

Председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил ТАСС, что заявление Трампа о новом лидере для Украины — это политический диагноз и главный приговор Зеленскому. Киевский режим стал токсичен даже для своих западных кураторов, до которых стала доходить "тупиковость ставки на человека, который ради своих амбиций готов жертвовать всем".