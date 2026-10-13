"Отдельный шок": Волочкова пришла на могилу Плисецкой и ахнула

Анастасия Волочкова посетила могилы легендарных артистов. При виде участка, на котором упокоились балерина Майя Плисецкая и ее супруг Родион Щедрин, скандально известная танцовщица впала в шок.

Для начала Анастасия Волочкова посетила могилу балетмейстера Юрия Григоровича, который умер 19 мая 2025 года. Лишь сейчас ему установили памятник, на открытие которого пришло немало культурных деятелей. Однако, по словам Волочковой, ей про эту торжественную церемонию никто не сообщил.

"Юрий Николаевич был моим творческим ангелом-хранителем на протяжении 30 лет.. Он был и настоящим другом. Я счастлива была танцевать множество его величайших балетных спектаклей. И его защита и поддержка во времена гонений меня и не только, была бесценна", - заявила Волочкова.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Тем не менее, балерина приехала почтить память благодетеля, причем уточнила, что сделала это, избегая камер и излишнего внимания. "Возложила цветы, поклонилась и помолилась. А потом я немного прошлась до могилы моего педагога и наставника Майи Плисецкой и Родиона Щедрина… Но это отдельный шок…" - призналась Анастасия.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка показала и фото могилы Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, которые отошли в мир иной 2 мая 2015 года и 29 августа 2025 года соответственно. Видно, что памятника на могиле пары нет. Волочкова призналась, что для нее увиденное стало потрясением. Она напомнила о том, какой большой вклад внесла эта пара в мировую культуру, и пристыдила всех за то, что даже нет плиты на участке.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Когда я увидела эту горку песка, с вставленными в нее табличками с их именами и фотографию, слезы потекли из глаз. Ну как так?! Даже плиты нет... Куда люди могли бы возлагать цветы. Неужели у государства нет возможности поставить памятник этой великой русской балерине и ее супругу?.. Горько до слез… Страшные мысли приходят в голову… С очень тяжелым сердцем вернулась домой…" - призналась расстроенная Анастасия.

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