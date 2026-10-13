ВС России заняли новые рубежи северо-западнее Орехова

Вооруженные силы России заняли новые рубежи и позиции северо-западнее Орехова в Запорожской области.

Наступление ВС России на ореховском участке продолжается. Оперативно-тактическая обстановка у города ухудшается для ВСУ, украинская группировка у Орехова ослабевает ежедневно.

Также есть успехи ВС России в районах Новояковлевки, Юрковки и в Степногорске, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Взятие Орехова значительно улучшит положение российских войск на запорожском направлении. ВС России смогут активнее наступать к северу от Степногорска и в сопредельной Днепропетровской области.