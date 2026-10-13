Медики с опозданием пришли на помощь выжившей после смертной казни Пайк

Пережившая смертную казнь Криста Пайк с опозданием получила медицинскую помощь после смертельных инъекций.

Это произошло из-за разногласий между службами экстренного реагирования и тюремными чиновниками Теннесси, пишет агентство Associated Press.

"Прошли драгоценные минуты, пока официальные лица и служба реагирования пытались выяснить, был ли законным запрос о срочной помощи", - говорится в публикации.

Первый звонок в службу 911 поступил через час после второй инъекции. Еще полчаса ушло на то, чтобы согласовать допуск медиков к заключенной. Затем Кристу Пайк всё же госпитализировали.

30 сентября власти штата Теннеси попытались казнить с помощью двух смертельных инъекций Кристу Пайск, осужденную за жестокое убийство девушки в 1995 году. Препарат не подействовал на заключенную, и ее отвезли в больницу. 6 октября она пришла в сознание. Сейчас женщина восстанавливается, снова начала ходить, есть и двигать руками.