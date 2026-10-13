Более 688 тысяч россиян заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю

В России за неделю зарегистрировали 688 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Этот показатель оказался немного ниже, чем на прошлой неделе, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзора.

Почти все случаи (98,5%) заболевания связаны с негриппозными вирусами. В основном преобладают риновирусы (53%) и парагрипп (14,5%). Среди вирусов гриппа (1,5%) выявляют варианты свиного гриппа, а также гриппа B и C.

Сообщается, что уже 19,3 миллиона россиян привились от гриппа в этом сезоне. Специалисты отмечают, что вакцинация - один из самых эффективных способов защиты от заболевания.