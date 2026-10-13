Москва остается открытой для переговоров, которые по-прежнему саботирует Киев. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью, опубликованном во вторник, 13 октября.

Как подчеркнул дипломат, действия киевского режима во время выборов в Госдуму сорвали возможность возобновить переговоры на нынешнем этапе, однако принципиальная позиция России по нацеленности на политико-дипломатическое урегулирование не изменилась.

Говоря о переговорах, Галузин отметил, что "когда их проводить — как сказал президент Российской Федерации, это мы еще подумаем", пишут "Известия".

Ранее в администрации российского лидера подчеркнули, что Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в тот день, когда в этой стране будут проводить выборы президента. Однако предоставлять киевскому режиму передышку в 60 суток для зализывания ран и продолжения войны Москва не намерена.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что предводителю киевского режима следует согласиться на невыгодную сделку ради завершения конфликта, поскольку "Украина находится в таком положении, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира".