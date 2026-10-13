"Закрой рот, лошадь!": ведущий Дмитрий Борисов выгнал звезду "Дома-2" из студии

На шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" разразился скандал между Марией Арбатовой и Андреем Чуевым. В итоге ведущий был вынужден прогнать звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

В новом выпуске столкнулись женоненавистники и те, кто придерживается противоположной точки зрения. По мнению Андрея Чуева, мужчины превосходят женщин. "Доказано: развитие мозга мужчины способно гораздо больше анализировать, прежде чем делать выводы", - заявил бывший участник знаменитой телестройки.

Тогда ведущий Дмитрий Борисов предложил прокомментировать его слова писательнице Марии Арбатовой. Та буквально разнесла Андрея Чуева. "Ну, смотрите, я сразу сказала, что это сообщество абсолютно девиантных людей, да? Вот здесь тяжелое нарциссическое расширение. Здесь, я думаю, надо лечить, а здесь, я думаю, надо сажать", - отрезала Арбатова.

Андрей Чуев немедленно ей ответил, но та не дала ему сказать. "Рот закрыл!" - рявкнула Арбатова. Чуев взорвался: "Женщина, я прошу… Я прошу прощения. Во-первых, вы меня первый раз видите. Если вы себе позволяете говорить в таком тоне обо мне, значит, закрой рот сама, лошадь!".

Тут уже вмешался Дмитрий Борисов. Он ясно дал понять звезде "Дома-2", что съемки закончены. "Андрей, на этом ваша роль здесь закончена. Большое спасибо. Всего хорошего! Спасибо. Мне кажется, мы справимся без Андрея", - интеллигентно, но жестко завершил конфликт телеведущий.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Дмитрий Борисов выложил фрагмент этого спора и от себя добавил в подписи: "Вот он, настоящий мужик! А вы, девчонки, и дальше любите своих эмобоев))".

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