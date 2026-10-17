Принц Гарри сделал разрывающее душу признание: "Не мог позволить себе радоваться"

Принц Гарри откровенно рассказал о переживаниях из-за гибели матери. Герцог Сассекский долгое время считал, что предаст память принцессы Дианы, если начнет как прежде радоваться жизни.

Откровением Гарри поделился в образовательном проекте MasterClass "Как развить психологическую устойчивость, переживая утрату". Принц в разговоре с нейробиологом Мэри-Фрэнсис О’Коннор признался, что после смерти матери эмоционально закрылся от окружающего мира. Гарри тогда было всего 12 лет.

"Я очень долго ничего не чувствовал, словно эмоционально онемел, потому что, по большому счёту, никто не объяснил мне, что я по-прежнему имею право радоваться жизни и что это не будет предательством", — сказал принц.

В возрасте двадцати с небольшим лет герцог Сассекский дважды отправлялся на войну, пытаясь таким образом убежать от собственных эмоций. Однако в конечном итоге они всё равно его настигли.

Состояние постоянного повышенного возбуждения и выброса адреналина, в котором он оказался после трагедии, Гарри считал своей "суперсилой", помогавшей ему во время военной службы. Но он понимал, что на самом деле это был лишь способ отвлечься от необходимости пережить своё горе.

"Казалось, мне был необходим стресс, чтобы вызвать выброс адреналина и заставить мозг работать, — рассказал он. — Мне казалось, что без адреналина я просто не могу нормально функционировать. Мне казалось, что я обязан грустить, чтобы доказать маме, как сильно по ней скучаю", — заявил принц.

По словам Гарри, он впервые заплакал из-за смерти матери только во время её похорон, а затем на протяжении двух десятилетий больше не пролил по ней ни слезинки.

"Я был убеждён, что это и есть сила. Но это было не так, — откровенно сказал он. — Это был 12-летний мальчик, которому никто не дал права сломаться от горя и не объяснил, как исцелиться".