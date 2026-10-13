Выяснилось, для кого маткапитал в 2027 году может превысить 1 млн рублей

Материнский капитал для семей с детьми может вырасти на 6,8% с 1 февраля 2027 года, а для семей, которые не получали такую выплату за первого ребенка, его сумма составит 1,029 миллиона рублей.

Как рассказал во вторник, 13 октября, депутат Государственной думы Никита Чаплин, величина маткапитала на первого ребенка достигнет 778,5 тысячи рублей, что на 49,6 тысячи превысит показатель 2026 года.

Выплата на второго ребенка, если семья не получала материнский капитал на первого, вырастет на 65,5 тысячи рублей и достигнет 1,029 миллиона рублей. Чаплин уточнил, что это касается родителей, у которых второй малыш родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, а первый — до этой даты, причем право на капитал ранее не возникало. Если же право получить маткапитал возникло на первенца, появление второго ребенка дает семье право на доплату, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев напомнил, что получатели материнского капитала имеют предусмотренную законом возможность потратить средства по этой программе сразу после рождения ребенка, не дожидаясь достижения им трехлетнего возраста.

Между тем российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил, что в стране уже 227 компаний ввели единовременные выплаты при рождении ребенка в размере одного миллиона рублей. Речь идет про добровольное решение компаний помогать сотрудникам в рамках социально-корпоративных программ. Закон не обязывает работодателя это делать.