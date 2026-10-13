"У нас всё хорошо, но скучно": почему спокойные отношения кажутся пресными — и что с этим делать

Отношения вроде бы хорошие, партнер надежный, вы доверяете друг другу, ссоры редкие и конструктивные. Друзья смотрят на вас и говорят: "Какая у вас красивая пара". А внутри — тишина. И эта тишина начинает пугать. Появляются мысли: "Может, это уже не любовь? Может, чувства прошли? Может, мне нужно что-то более яркое, более настоящее?" В такие моменты очень хочется встряхнуть всё. Устроить скандал. Почувствовать хоть что-то.

Практический психолог, член Евразийской гильдии психологов Екатерина Добросердова-Плеханова объяснила, что на самом деле происходит в такие момента, и почему это чувство — не приговор отношениям.

Почему некоторым людям нужны эмоциональные качели

Есть люди, которым спокойные отношения кажутся неуютными. Не потому что они любят драмы ради драм, а потому что их нервная система привыкла к другому ритму.

Если вы выросли в семье, где любовь всегда шла в комплекте с тревогой — мама то обнимала, то плакала, папа то был теплым, то исчезал на несколько дней в себя — ваша психика усвоила простой урок: любовь = напряжение. Безопасно только тогда, когда есть за что бороться. Когда нужно заслужить. Когда можно потерять.

И когда рядом появляется спокойный, надежный партнер, который не играет в эти игры, внутри поднимается тревога. Непривычно. Тело не получает привычных сигналов "борись, добивайся, будь начеку" — и начинает паниковать: что-то не так.

Чтобы вернуть ощущение "нормальности", человек бессознательно провоцирует конфликты. Находит поводы для ревности. Создает драму там, где ее нет. Только в этих эмоциональных всплесках он чувствует: "Да, это любовь. Я узнаю это чувство".

Можно ли перепутать тревогу со страстью

Можно. И это происходит очень часто.

Когда вы в отношениях с эмоциональными качелями, ваше тело постоянно находится в состоянии повышенной активации. Адреналин, кортизол, потом — дофамин от примирения. Этот коктейль ощущается как страсть. Как "химия". Как "между нами искра".

Но часто за этой "химией" стоит биохимия тревоги.

Настоящая близость не требует, чтобы вас трясло. Она не измеряется силой переживаний. Она измеряется тем, насколько безопасно вам быть собой рядом с другим человеком. Насколько вы можете расслабиться. Насколько вам не нужно играть роль, чтобы вас любили.

Но если вы привыкли к тому, что любовь — это всегда про "надрыв", спокойствие будет казаться пресным. Как будто вы всю жизнь ели очень соленую еду, а теперь вам дали нормальную — и кажется, что она безвкусная.

Означает ли скука, что чувства прошли

Нет. Не означает.

Скука в отношениях — это чаще всего про вас. Про то, что вы потеряли контакт с собой.

Когда мы входим в отношения, мы часто отдаем очень много энергии на то, чтобы быть хорошим партнером. Подстраиваемся. Учитываем. Боимся обидеть. И постепенно забываем, что нам самим интересно. Что нас самих зажигает. Что нам самим важно.

И тогда отношения становятся единственным источником эмоций. А один человек физически не может быть всем: и другом, и любовником, и развлечением, и смыслом жизни. Он не справляется с этой нагрузкой. И нам становится скучно.

Дело в том, что вы перестали жить свою жизнь. Отдали ее целиком отношениям. И теперь ждете, что они наполнят вас.

Что с этим делать

Первое — перестать путать спокойствие с отсутствием чувств. Любовь — это не обязательно фейерверк каждый день. Иногда любовь — это тихое утро, когда вы пьете кофе рядом и вам не нужно ничего говорить. И это тоже глубоко.

Второе — вернуть себе свою жизнь. Не "нашу", не "отношения", а свою. Вспомните, что вам интересно вне партнера. Какие у вас есть друзья, хобби, идеи, мечты. Чем вы горите, когда остаетесь наедине с собой.

Третье — понаблюдать за собой. Если вам постоянно нужны драмы, чтобы чувствовать себя живым — это не про отношения. Это про то, что внутри вас живет привычка к тревоге. И с этой привычкой можно работать. Не разрушая то, что у вас есть.

Иногда самые глубокие отношения — это не те, где сердце выпрыгивает из груди от каждого сообщения. А те, где сердце бьется ровно. Потому что наконец-то можно выдохнуть.